Son Dakika | İran, Belçika'nın Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırarak hapse mahkum edilen diplomatının bırakılmasını istedi
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Son Dakika | İran, Belçika'nın Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırarak hapse mahkum edilen diplomatının bırakılmasını istedi

09.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:26
Son Dakika | İran, Belçika'nın Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırarak hapse mahkum edilen diplomatının bırakılmasını istedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran, Fransa'da bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla İranlı bir diplomata 20 yıl hapis cezası veren Belçika'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve diplomatının serbest bırakılmasını istedi.

İran, Fransa'da bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla İranlı bir diplomata 20 yıl hapis cezası veren Belçika'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve diplomatının serbest bırakılmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Tahran Büyükelçisi Veronique Petit, Belçika mahkemesinin İranlı diplomat hakkında verdiği karara itiraz için bakanlığa çağrıldı.

İranlı diplomatın "yargılanma ve mahkumiyet sürecinin 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin hükümlerine aykırı olduğu ve meşruiyetten yoksun olduğuna" dair itirazların Belçika Büyükelçisi'ne iletildiği kaydedildi.

Esedullah Esedi'nin mahkumiyetiyle sonuçlanan sürecin, İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün bir komplosu olduğu öne sürülerek Belçika hükümetinden İranlı diplomatı en kısa sürede serbest bırakmasının istendiği ifade edildi.

İran'ın yazılı itiraz notasının Belçika Büyükelçisi'ne iletildiği aktarıldı.

Belçika'da bir mahkeme, 4 Şubat'ta, İran'ın Avusturya'da görevli diplomatı Esedi ile 3 kişiyi, Tahran yönetimine muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü'nün 2018'de Fransa'da yaptığı toplantıya yönelik terör saldırısı planlamaktan 20 yıl hapse mahkum etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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