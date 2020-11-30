Son dakika haberleri | Iraklılara göre BAE'nin vize kararının nedeni Bağdat'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmemesi
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Son dakika haberleri | Iraklılara göre BAE'nin vize kararının nedeni Bağdat'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmemesi

30.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:25

Son dakika gelişmesine göre Iraklılar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülke vatandaşlarına yönelik yeni vize vermeme kararına tepki göstererek, bu durumu Irak'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmemesine bağladı.

Iraklılar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülke vatandaşlarına yönelik yeni vize vermeme kararına tepki göstererek, bu durumu Irak'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmemesine bağladı.

Başkent Bağdat'ta AA muhabirine konuşan Iraklılar, BAE'nin gerekçe göstermeden vize yasağı getirmesini eleştirdi ve hükümete "mislisiyle karşılık verilmesi" çağrısında bulundu.

Iraklı Ebu İbrahim Ugeyli "Hükümet, BAE gibi ülkelere mislisiyle karşılık vermeli. BAE vatandaşlarına da Irak'ın kapıları kapanmalı. Bu durumdan ticaretimiz ve diğer çıkarlarımız zarar gördü." dedi.

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Bağdatlı turizm şirketi sahibi Ebu Yusuf da BAE'nin hiçbir gerekçe göstermeden vizeyi kaldırmasına anlam veremediklerini dile getirerek, bu durum dolayısıyla mali zarar gördüklerini söyledi.

"Vize kararı İsrail ile normalleşmeyi kabul etmediğimiz için alındı"

Iraklı turizm şirketi sahibi Sadık Abdulhadi ise BAE'nin Iraklılara yönelik vize yasağını sert dille eleştirerek, şunları kaydetti:

"Irak'ı İsrail'le normalleşmeye mahkum etmek istiyorlar. Bizzat BAE'nin Irak'a vize yasağı kararı da Irak'ın İsrail ile normalleşmeyi kabul etmemesi nedeniyle alındı. Varsın vize yasağı koysunlar, bize kapılarını kapatmayan başka Arap ve dünya ülkeleri var."

"Gerekçesini belirtmeden vize yasağı koymaları etik değil"

Iraklı Muhammed Hüseyin de BAE'nin vize kararının etik olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Hüseyin, "Gerek ticaret gerekse akraba ziyaretleri için sık sık Dubai'ye gidiyorduk. Şimdi ortada kaldık. Gerekçesini belirtmeden vize yasağı koymaları etik değil. Neden biz Iraklılara bu şekilde davranılıyor? BAE, bize vize vermiyorsa biz de onlara vermemeliyiz." dedi.

BAE, 25 Kasım Çarşamba günü aldığı karar doğrultusunda aralarında Irak ve Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.

BAE'nin Bağdat'ta Büyükelçiliği, Erbil'de de Başkonsolosluğu bulunuyor.

Son dakika haberleri | Iraklılara göre BAE'nin vize kararının nedeni Bağdat'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmemesi
Son dakika haberleri | Iraklılara göre BAE'nin vize kararının nedeni Bağdat'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmemesi
Son dakika haberleri | Iraklılara göre BAE'nin vize kararının nedeni Bağdat'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmemesi
Son dakika haberleri | Iraklılara göre BAE'nin vize kararının nedeni Bağdat'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmemesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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