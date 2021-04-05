Son dakika! Irak ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 14 bin 463'e, Ürdün'de 7 bin 201'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 14 bin 463'e, Ürdün'de 7 bin 201'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 33 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 368 kişinin enfekte olduğu, 5 bin 303 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 14 bin 463'e, vakaların 873 bin 568'e, iyileşenlerin 778 bin 535'e ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 71 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 6 bin 32 kişinin enfekte olduğu, 9 bin 269 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 201'e, vakaların 632 bin 907'ye, iyileşenlerin de 543 bin 761'e çıktığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al