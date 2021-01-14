Son Dakika | Irak ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 922'ye, Filistin'de 1821'e yükselirken, Kuveyt ve Katar'da da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 922'ye, Filistin'de 1821'e yükselirken, Kuveyt ve Katar'da da vaka sayıları arttı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybettiği, 770 kişinin enfekte olduğu, 1784 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 12 bin 922'ye, vakaların 606 bin 186'ya, iyileşenlerin 564 bin 359'a çıktığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 7 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 736 yeni vaka tespit edildiği ve 1270 kişinin iyileştiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 5'inin işgal altındaki Batı Şeria'da, 2'sinin ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olduğu kaydedildi.

Nüfusu 5,2 milyon olan Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1821'e, vaka sayısı 169 bin 388'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 153 bin 774'e ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 560 kişinin enfekte olduğu, 252 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vakaların 156 bin 434'e, iyileşenlerin 150 bin 61'e ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, toplam ölü sayısının 946 olduğu aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 209 kişinin enfekte olduğu, 167 kişinin iyileştiği belirtildi.

Vakaların 146 bin 689'a, iyileşenlerin 143 bin 261'e ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, ölü sayısının da 246 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci