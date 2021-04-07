Son Dakika | Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci: "ABD tarafı, önemli sayıda askerini ülkeden çekeceği taahhüdünde bulundu"
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Son Dakika | Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci: "ABD tarafı, önemli sayıda askerini ülkeden çekeceği taahhüdünde bulundu"

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Son Dakika | Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci: 'ABD tarafı, önemli sayıda askerini ülkeden çekeceği taahhüdünde bulundu'

Son dakika haberler... Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD'nin önemli sayıdaki askerini çekme sözü verdiğini belirterek, ülkede hiçbir ABD askeri üssüne yer olmayacağını söyledi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD'nin önemli sayıdaki askerini çekme sözü verdiğini belirterek, ülkede hiçbir ABD askeri üssüne yer olmayacağını söyledi.

Araci, Bağdat ve Washington arasında gerçekleştirilen üçüncü Stratejik Diyalog Görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

"DEAŞ'la mücadelede sadece Irak güçlerinin rol alması üzerinde anlaşıldı." diyen Araci, "Üçüncü Stratejik Diyalog Görüşmeleri başarılı geçti. ABD tarafı, önemli sayıda askerini ülkeden çekeceği taahhüdünde bulundu." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğini sağlayacağını da kaydeden Araci, "Hiçbir ABD askeri üssüne Irak'ta yer olmayacak." dedi.

İran'a yakın Şii milis gruplar, söz konusu görüşmelerde ABD güçlerinin çıkarılması ve üslerinin kapatılması baskısı yapıyor.

Bugün üçüncüsü yapılan Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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