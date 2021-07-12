Son dakika: Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (3)
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Son dakika: Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (3)
Son dakika: Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (3)
Son dakika: Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (3)
Son dakika: Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
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