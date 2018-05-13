Son Dakika! Irak'ta Yapılan Seçimleri Başbakan İbadi Kazandı

Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

NİHAİ SONUÇLAR AKŞAM AÇIKLANACAK

Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili, "Nasır Koalisyonu şu ana kadar ortaya çıkan ilk sonuçlara göre seçimlerin birincisi durumunda" dedi.

Adili, ülkede dün yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanabileceğini söyledi.

KATILIM YÜZDE 44

Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılımın yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.