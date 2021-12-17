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Son dakika... Irak'ta sel 8 kişinin ölümüne yol açtı

Son dakika... Irak'ta sel 8 kişinin ölümüne yol açtı
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Erbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.

Hoşnav, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin öldüğünü aktardı.

Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

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AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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