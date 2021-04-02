Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
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Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardımTÜRK Kızılay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın zulmüne maruz kalan Ezidilere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım

TÜRK Kızılay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın zulmüne maruz kalan Ezidilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Kızılay, Duhok'taki Şehan kampında yaşayan 500 Ezidi aileye gıda kolisi dağıttı.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kenti bölgesinde, 16 kampta yaşam mücadelesi veren Ezidiler, terör örgütü DEAŞ'tan sonra PKK zulmüne maruz kaldı. Türk Kızılay ise kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Ezidilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Türk Kızılay, Şehan kampında kalan Ezidi 500 aileye gıda yardımında bulundu. Ezidilere, gıda kolileri; Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorunlu Bakanı Aydın Maruf ve Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Yunus Yazıcı tarafından teslim edildi. Kampta yaşayan Ezidiler de köylerinin terör örgütü PKK saldırılarında yıkıldığını ve güvenliklerinin olmaması nedeniyle evlerine dönemediklerini belirterek, yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
Son dakika: Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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