Son dakika... Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
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Son dakika... Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüsü hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısı ilk belirmelere göre 45'e yükselirken Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye'ye gitti.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüsü hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısı ilk belirmelere göre 45'e yükselirken Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye'ye gitti.

Nasıriye vilayetinde bulunan el-Hüseyin Araştırma Hastanesi'ndeki korona virüsü hastalarının kaldığı bölümde oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 45 kişi yanarak can verirken onlarca kişi yaralandı.

Hastanede çıkan yangını söndürme çalışmaları oksijen tüplerinin patlamasını önlerken hastane kaynakları ölenlerin sayısının 50'yi aşabileceğini belirtti. Ekiplerin yangını söndürme ve hastanelerdekileri kurtarmak çalışmaları sürürken hasta yakınları hastane önünde toplandı.

Öte yandan durumu incelemek için Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye'ye gitti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen Nisan ayında çıkan benzer yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Son dakika... Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Son dakika... Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Son dakika... Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Son dakika... Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
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