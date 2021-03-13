Son Dakika | Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son Dakika | Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

13.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:29
Son Dakika | Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika gündem haberine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 54 kişide virüs tespit edildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 54 kişide virüs tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 54 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 86 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 13 bin 719'a, vaka sayısının 754 bin 318'e yükseldiği, 681 bin 828 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kerküklü esnaftan sokağa çıkma yasağı protestosu

Öte yandan Kerkük kentinde esnaf, Kovid-19 nedeniyle hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılması talebiyle eylem düzenledi.

Onlarca gösterici, kapsamlı yasağın kendilerini büyük ekonomik zarara uğrattığını belirterek, yetkili makamlardan kısmi yasak uygulanmasını talep etti.

Irak'ta artan vakalar nedeniyle 3 haftadır, cuma, cumartesi ve pazar günleri tam, diğer günlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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