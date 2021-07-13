Son dakika... Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
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Son dakika... Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi

Son dakika... Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanedeki yangında ölü sayısının 28 artarak 92'ye yükseldiği bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanedeki yangında ölü sayısının 28 artarak 92'ye yükseldiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Zikar'da Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 28 kişi daha hayatını kaybetti.

Son ölümlerle birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 92'ye çıktı.

Daha önce ölü sayısının 64, yaralı sayısının da 50 olduğu aktarılmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da daha önce Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıkmıştı. Burada da 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
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Son dakika... Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi - Haberler
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