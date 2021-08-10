Son dakika! Irak'ta Kerbela Belediye Başkanı, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin Belediye Başkanı Abir el- Hafaci'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin Belediye Başkanı Abir el- Hafaci'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kerbela Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Hafaci'nin, kentteki kaçak yapıların yıkılmasına ilişkin denetimleri sırasında silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Hafaci'nin hayatını kaybettiği saldırının, kim ya da kimler tarafından düzenlendiğinin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca polisin bölgede inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb