Son dakika: Irak'ta ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
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Son dakika: Irak'ta ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

02.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:03
Son dakika: Irak'ta ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

Son dakika haberi... Irak Sağlık Bakanlığı, Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede uygulanmaya başladığını duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı, Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede uygulanmaya başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in dün gönderdiği Kovid-19 aşılarının, başkent ve diğer kentlerdeki sağlık merkezlerine dağıtıldığını belirtti.

İlk aşının Bağdat'taki Tıp Şehir Hastanesi'nde bir vatandaşa vurulduğunu ifade eden Bedr, aşılamanın diğer bölgelerde de aşamalı olarak yapılacağını söyledi.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak dün Uluslararası Bağdat Havalimanı'na inmişti. Uçakta 50 bin Çin aşısı Sinopharm bulunduğu aktarılmıştı.

Irak Haber Ajansına göre Sağlık Bakanlığı Çin'den 2 milyon Sinopharm aşısı için anlaşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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