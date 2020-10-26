Son dakika: Irak'ta Haşdi Şabi silah deposunda patlama

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı silah deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı silah deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala'daki Eşref Askeri Üssü'nde bulunan Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'nin silah deposunda patlama yaşandı.

Patlamanın elektrik teması mı yoksa hava saldırısından mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Haşdi Şabi'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp