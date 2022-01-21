Son dakika: Irak'ta DEAŞ orduya saldırdı: 11asker öldü - Haberler
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Son dakika: Irak'ta DEAŞ orduya saldırdı: 11asker öldü

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından orduya düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti.

Irak'ın doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından orduya düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti.

Diyala Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ, Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 Irak askerinin öldüğü bildirildi.

DEAŞ saldırısı sonrası bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Haber

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