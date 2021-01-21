Son Dakika | Irak'ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı
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Son Dakika | Irak'ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı

21.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:37
Son Dakika | Irak'ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı

Son dakika habere göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 21 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 21 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

 Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 21 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.Polis, patlamaların Tayaran Meydanı'ndaki pazar yerinde meydana geldiğini duyurdu. Yaralananların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği bildirildi.Saldırıda patlayıcı yelek kullanıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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