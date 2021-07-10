Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı
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Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı

Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir camide yangın çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir camide yangın çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil kentindeki Naznaz semtinde yer alan Hacı Baver Camii'nde yangın çıktı. Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit yaptığı açıklamada, yangının camideki jeneratörün alev alması sonucu başladığını belirterek, yangında caminin büyük bir bölümünün yanı sıra avluda bulunan bir aracın da yandığını söyledi. Abdülhamit, yangın sonucu 4 kişinin yaralandığını kaydederek, yaralılardan 2'sinin camide çalıştığını, 1'inin de Suriyeli bir göçmen olduğunu aktardı. Kaymakam Abdülhamit, yangının itfaiye ekipleri tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. - ERBİL

Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı
Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı
Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı
Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı
Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı
Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı
Son dakika: Irak'ta camide yangın: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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