Son Dakika: Irak'ta 5 kişinin öldüğü füze saldırısının zanlıları yakalandı

Son dakika habere göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün bir eve düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısının zanlılarının yakalandığı duyuruldu.