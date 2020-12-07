Son Dakika | Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son Dakika | Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

07.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:56
Son Dakika | Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 460'a, Suudi Arabistan'da 5 bin 977'ye, Kuveyt'te 897'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 460'a, Suudi Arabistan'da 5 bin 977'ye, Kuveyt'te 897'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1815 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 158 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 460'a, vaka sayısının da 566 bin 15'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 495 bin 725'e ulaştığı aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 209 kişide virüs tespit edildiği, 289 hastanın ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 977'ye, vaka sayısının da 358 bin 922'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 349 bin 168 olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi, 230 yeni vaka tespit edildi, 306 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 897'ye, vaka sayısı da 144 bin 599'a çıktı.

Kuveyt'te sağlığına kavuşanların sayısı ise 140 bin 341'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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