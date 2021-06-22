Son dakika: Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 25, Suudi Arabistan ve Ürdün'de 12'şer, Kuveyt'te 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 25, Suudi Arabistan ve Ürdün'de 12'şer, Kuveyt'te 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 25 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 3 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 39 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 16 bin 935'e, vaka sayısının 1 milyon 298 bin 703'e çıktığı, 1 milyon 209 bin 918 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1479 yeni vaka tespit edildiği, 920 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Salgında toplam can kaybının 7 bin 703'e, vaka sayısının 476 bin 882'ye yükseldiği, 458 bin 48 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 504 yeni vaka tespit edildiği, 598 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 9 bin 683'e, vaka sayısının 747 bin 504'e, iyileşenlerin sayısının da 731 bin 418'e çıktığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha vefat ettiği, 1962 yeni vaka kaydedildiği, 1604 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 1888'e, vaka sayısının da 342 bin 929'a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 322 bin 897 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed