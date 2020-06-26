Son dakika! Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Hizbullah karargahı baskınına ilişkin açıklama
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Son dakika! Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Hizbullah karargahı baskınına ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Hizbullah Genel Merkezine düzenlenen baskına ilişkin açıklamasında, baskın sonrası bazı silahlı grupların devlete ait askeri araçlarla Yeşil Bölge'ye doğru hareket etmesini, devletin güvenliği için tehdit olarak nitelendirdi.

Son dakika! Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Hizbullah karargahı baskınına ilişkin açıklama
26.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:13

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Hizbullah Genel Merkezine düzenlenen baskına ilişkin açıklamasında, baskın sonrası bazı silahlı grupların devlete ait askeri araçlarla Yeşil Bölge'ye doğru hareket etmesini, devletin güvenliği için tehdit olarak nitelendirdi.

"Son dönemde Irak ve dünya gündemini meşgul eden yabancı misyonları ve askeri üsleri hedef alan saldırıların arması üzerine dün gece yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "25/26 Haziran günü yapılan istihbarat bilgisi doğrultusunda saldırı yapan grupların yerleri belirlenerek haklarında Irak Terörle Mücadele Yasası uyarınca tutuklama kararı çıktı" denildi.

Devlet mevkilerini hedef alacak olan saldırıyı önlemek için Terörle Mücadele Birliği'nin harekete geçmesi emrinin verildiği belirtilen açıklamada, "Baskında 14 sanık tutuklandı ve suç aleti 2 roket rampasına el koyuldu. İçişleri Bakanı başkanlığındaki soruşturmanın tamamlanmasına kadar sanıklar gözaltına alındı. Ancak baskının tamamlanmasının ardından resmi izin almadan bazı silahlı gruplar devlete ait askeri araçlarla Yeşil Bölge'deki Terörle Mücadele Birliği'ne ait karargahlarına yaklaştı" dedi.

Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı otoritesi altında olmak istemeyen bu tarafların davranışlarının ülkenin güvenliği ve siyasi rejimi için tehlikeli bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, "Devletin olanaklarını kullanan bu tarafların davranışları gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez. Irak halkının barış ve huzurunu sağlamak için daha azimli bir şeklide çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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