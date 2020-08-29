Son dakika... Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:13

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan Bakanlık açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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