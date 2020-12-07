Son dakika... Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.
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Son dakika... Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

07.12.2020 23:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:54
Son dakika... Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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