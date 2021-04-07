Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesiyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan