Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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