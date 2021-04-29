Son dakika haberi! MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor
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Son dakika haberi! MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor

Son dakika haberi! MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyorMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyinde tespit edilen hedeflerin etkili şekilde vurulduğunu ve terör hedeflerininin yerle bir edildiğini duyurdu.

MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyinde tespit edilen hedeflerin etkili şekilde vurulduğunu ve terör hedeflerininin yerle bir edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor" denildi.

Son dakika haberi! MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor
Son dakika haberi! MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor
Son dakika haberi! MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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