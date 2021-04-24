Son Dakika | Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon (5)
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Son Dakika | Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon (5)

Son Dakika | Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AKAR, OPERASYONU HAREKAT MERKEZLERİNDEN YÖNETTİMilli Savunma Bakan'ı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik 'Pençe- Şimşek' ve 'Pençe- Yıldırım' operasyonlarını harekat merkezlerinden yönetti.

AKAR, OPERASYONU HAREKAT MERKEZLERİNDEN YÖNETTİ

Milli Savunma Bakan'ı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik 'Pençe- Şimşek' ve 'Pençe- Yıldırım' operasyonlarını harekat merkezlerinden yönetti. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve TSK'nın komuta kademesi ile ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde operasyonları sevk ve idare etti. İlk aşamada belirlenen bölgelere yönelik hava harekatına ilişkin görüntüleri izleyen Akar, bu sırada komuta kademesi ve askerle beraber iftar da yaptı. Akar, daha sonra harekat merkezindeki komuta kademesi ve askerlere hitap etti. Akar, Türkiye'ye yönelik hesapları olanların bu hesaplarını bozmanın boyunlarının borcu olduğunu belirtti. Akar, askerlerin harekat merkezindeki rolünün ve yaptığı işlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA GEÇTİ

Akar, daha sonra operasyona ilişkin hava hücum harekatını takip etmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Burada operasyonlara katılan birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşerek talimatlarını veren Akar, operasyonlara katılan askerlere başlarılar diledi. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerine yönelik Pençe operasyonları planlandığı gibi sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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