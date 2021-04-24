Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon (4)

Son dakika haberler... BAKAN AKAR: 460 HEDEF ETKİ ALTINA ALINDIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden 'Pençe- Şimşek' ve 'Pençe- Yıldırım' operasyonlarına katılan birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle görüşerek, operasyonlara ilişkin talimatlarını verdi.

BAKAN AKAR: 460 HEDEF ETKİ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden 'Pençe- Şimşek' ve 'Pençe- Yıldırım' operasyonlarına katılan birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle görüşerek, operasyonlara ilişkin talimatlarını verdi. Bakan Akar konuşmasında, TSK'nın 84 milyon vatandaşın güvenliği için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Akar, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya karşı operasyonların artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini bildirerek, TSK tarafından bu terör örgütlerine bugüne kadar icra edilen başarılı operasyonların neticesinde ağır kayıplar verdirildiğini söyledi.

'METİNA VE AVAŞİN- BASYAN BÖLGELERİ'Akar, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiğini ve TSK unsurlarına karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Akar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza, üs bölgelerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 23 Nisan saat 17.40'tan itibaren eş zamanlı olarak Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları başlatılmıştır" dedi.'ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ'Bakan Akar, operasyonlara devam edildiğini vurgulayarak, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.'HEDEFİMİZDE TERÖR ÖRGÜTLERİ BULUNMAKTADIR'Akar, dost ve müttefiklerle koordine edilerek icra edilen bu operasyonların planlama ve icrasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için her türlü hassasiyetin gösterildiğinin altını çizerek, "Hedefimizde sadece ama sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır" diye konuştu. 'TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ BİR YER YOKTUR'TSK tarafından terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getiriline kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini dile getiren Bakan Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teröristler için artık kendilerini rahat hissedecekleri, güvenli bir yer yoktur. Hangi ine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar komandolarımız yani sizler, teröristleri bulacak ve etkisiz hale getireceksiniz. Kahraman Mehmetçik, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bu operasyonları da alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacaktır. Buna inancımız, güvencimiz tamdır. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı