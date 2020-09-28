Son dakika... Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
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Son dakika... Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

28.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.09.2020 20:52
Son dakika... Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Son dakika habere göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyi Pençe Hareket alanında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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