Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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