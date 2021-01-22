Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

22.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:56
Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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