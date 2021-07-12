Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
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Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı

Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktığı bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Zikar'da İmam Hüseyin Hastanesi'nde, Kovid-19 hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı.

Kentteki itfaiye ekiplerinin de olay yerine geçerek yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Ölü ve yaralı hakkında bilgi verilmeyen olay hakkında Irak Sağlık Bakanlığından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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