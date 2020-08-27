Son dakika! Irak ile Fransa arasında terör örgütü DEAŞ ile mücadelede iş birliği vurgusu
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Son dakika! Irak ile Fransa arasında terör örgütü DEAŞ ile mücadelede iş birliği vurgusu

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ta resmi temaslarda bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi tarafından kabul edildi.

Son dakika! Irak ile Fransa arasında terör örgütü DEAŞ ile mücadelede iş birliği vurgusu
27.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:13

Irak'ta resmi temaslarda bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi tarafından kabul edildi. Görüşmede terör örgütü DEAŞ ile mücadelede iş birliğine dikkat çekildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve beraberindeki heyetin Başbakan Mustafa el-Kazimi tarafından kabul edildiği duyuruldu. Görüşmede Başbakan el-Kazimi'nin Fransa'nın ülkesinin terörle mücadelesinde bir ortak olduğunu ve Irak'ın bu ortaklığa özen gösterdiğini ifade etti. Irak ordusunu zayıflatmak için girişimlerin bulunduğunu ve hükümetin bu girişimlere karşı durduğunu belirten el-Kazimi, uzun yıllara dayanan Irak-Fransa ilişkilerinin çok güçlü olduğunu ve Fransa'nın terör örgütü DEAŞ ile mücadelede stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.

Fransa'nın terör örgütü DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyon güçlerinde yer aldığını hatırlatan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise Irak'ın terörle mücadelesine destek vermek konusunda kararlı olduklarını aktardı. Bakan Parly, DEAŞ'ın halen Irak ve bölge için bir tehdit unsuru oluşturduğuna inandıklarını belirtti. Parly yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen askeri eğitimi de yeniden başlatmaya hazır olduklarını dile getirdi. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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