Son Dakika | Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Son Dakika | Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

Son dakika gündem haberine göre Irak hükümeti, İsrail ile normalleşme içerikli toplantıları reddettiklerini açıkladı.

Irak hükümeti, İsrail ile normalleşme içerikli toplantıları reddettiklerini açıkladı.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Irak hükümeti olarak, Erbil'de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz." denildi.

Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu toplantıların 10 Ekim'de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğunu belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, 'adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği' konusundaki Irak'ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti." ifadelerine yer verildi.

Erbil'de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak'ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz'

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz"

 Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Cinayet şüphelisi Mohammed'in çorabında kayıp Sally'nin kan izi bulundu

Cinayet şüphelisi Mohammed'in çorabında kayıp Sally'nin kan izi bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Nuri Muharrem İnce Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Tanem Sivar
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Derya Yanık Cengiz Ergün Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:42:08. #1.11#