Son dakika... Irak hükümeti, Bağdat'taki patlamanın kaynağının "gaz tüpü" olduğunu açıkladı

Son dakika haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Kazımiye'deki patlamanın gaz tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Kazımiye'deki patlamanın gaz tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Kazımiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede meydana gelen patlamanın, oradaki iş yerlerinden birinde gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp