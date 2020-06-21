Son dakika! Irak futbolunun yıldızı Ahmet Radi, Kovid-19'a yenik düştü
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Son dakika! Irak futbolunun yıldızı Ahmet Radi, Kovid-19'a yenik düştü

Son dakika habere göre Irak futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Radi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika! Irak futbolunun yıldızı Ahmet Radi, Kovid-19'a yenik düştü
21.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:31

Irak futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Radi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Radi'nin koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kovid-19 teşhisiyle yaklaşık 10 günden bu yana başkent Bağdat'ta bir hastanede tedavi gören Radi, sabah erken saatlerde solunum yetmezliği sonucu vefat etti. Radi'nin ölümü Irak spor camiasını yasa boğdu.

Iraklı futbol yıldızı, Bağdat'ta koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenler için Sünni Vakfı tarafından tahsis edilen mezarlıkta toprağa verildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Radi'nin ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.

Bu arada hükümete, tedavisi sırasında Radi'ye yeterince ilgi göstermediği yönünde eleştiriler yöneltiliyor. Ahmet Radi'nin kaldığı hastanedeki hizmet alt yapısının yetersiz olduğu biliniyor.

56 yaşında vefat eden Ahmet Radi, gençlik yıllarında Irak'a birçok uluslararası futbol alanında ödül kazandırmıştı. Radi, Irak'ta "Gol Kralı" ünvanına da sahipti.

Radi, 2008'de siyasete atılarak, 4 yıllığına milletvekili seçilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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