Son dakika: Irak, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika: Irak, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

13.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:00
Son dakika: Irak, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 915'e, Fas'ta 7 bin 810'a, Cezayir'de 2 bin 819'a yükselirken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayısı arttıIrak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği, 867 kişinin enfekte...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 915'e, Fas'ta 7 bin 810'a, Cezayir'de 2 bin 819'a yükselirken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayısı arttı

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği, 867 kişinin enfekte olduğu, 1992 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 12 bin 915'e, vakaların 605 bin 416'ya, iyileşenlerin 562 bin 575'e çıktığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 26 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1266 kişinin enfekte olduğu, 1927 kişinin iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 810'a, vakaların 455 bin 55'e, iyileşenlerin 429 bin 278'e ulaştığı bildirildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 219 kişinin enfekte olduğu, 183 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 819'a, vakaların 102 bin 866'ya, iyileşenlerin 69 bin 851'e yükseldiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 539 kişinin enfekte olduğu, 234 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, vakaların 155 bin 874'e, iyileşenlerin 149 bin 809'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 201 kişinin enfekte olduğu, 156 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, vakaların 146 bin 480'e, iyileşenlerin 143 bin 94'e ulaştığı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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