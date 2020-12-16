Son dakika... Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye'ye geliyor
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Son dakika... Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye'ye geliyor

16.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:14
Son dakika... Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İkili ilişkilerimizin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı ziyaret, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin 17 Aralık 2020 tarihinde ülkemizi resmi ziyareti için hazırlık mahiyeti taşımaktadır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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