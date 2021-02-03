Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

03.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:59

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberindeki heyetle Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberindeki heyetle Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Hüseyin ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Zarif, görüşmede yaptığı konuşmada Irak hükümetinin Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü hukuki sürece övgüde bulunarak, "ABD güçlerinin bölgedeki varlığına son verilmesi, bu terörist saldırıya (Süleymani'nin öldürülmesi) verilen en iyi tepki olacaktır." dedi.

İki ülke arasında devam eden ekonomik iş birliği ortak komisyon toplantılarıyla ilgili olarak da memnuniyetini dile getiren Zarif, İran ile Irak cumhurbaşkanlarının sanayi bölgelerinin kurulması, sınır pazarlarının oluşturulması, ticari gidiş-gelişler, mal sevkiyatı ve bankacılık alanında yaptıkları anlaşmaların kısa sürede hayata geçmesi temennisinde bulundu.

Hüseyin de İran ile Irak heyetlerinin yaptığı ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini gösterdiğine işaret ederek, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin iki ülke ilişkilerine özel önem verdiğini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Tahran'da gelen Fuad Hüseyin'in, İranlı diğer yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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