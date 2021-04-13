Son dakika! Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten seçimlerin Ekim'de yapılmasını öngören kararnameye onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten seçimlerin Ekim'de yapılmasını öngören kararnameye onay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten seçimlerin Ekim'de yapılmasını öngören kararnameye onay

Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasını öngören kararnameyi onayladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasını öngören kararnameyi onayladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasını öngören kararnameyi onayladı. Devlet televizyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Salih, seçimlerin halkın reform talepleri üzerine yapılacağını hatırlatarak Irak halkının baskı, şantaj ve oylarının çalınmadığı bir seçimle kendi temsilcilerini seçme hakkına sahip olduklarını dile getirdi. Vatandaşları özgür iradelerini ifade etmek için seçimlere katılmaya çağıran Salih, çok sayıda seçmenin önceki seçimlerde yaşanan şaibeler nedeniyle seçimlere katılmadığını belirterek ülkenin itibarını, egemenliğini koruyacak ve adaleti sağlayacak yasama ve yürütme organlarını seçmek ve vatandaşların seçimlere katılması için gereken siyasi zeminin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Seçimlerin başarılı geçmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu arasında iş birliği yapılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Salih, şaibesiz ve şeffaf seçim için uluslararası denetim çağrısında bulundu.

Irak'ta eski Başbakan Adil Abdulmehdi, geniş çaplı protestolarının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten seçimlerin Ekim'de yapılmasını öngören kararnameye onay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:34:05. #1.15#
title