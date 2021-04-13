Son dakika! Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten seçimlerin Ekim'de yapılmasını öngören kararnameye onay

Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasını öngören kararnameyi onayladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasını öngören kararnameyi onayladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasını öngören kararnameyi onayladı. Devlet televizyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Salih, seçimlerin halkın reform talepleri üzerine yapılacağını hatırlatarak Irak halkının baskı, şantaj ve oylarının çalınmadığı bir seçimle kendi temsilcilerini seçme hakkına sahip olduklarını dile getirdi. Vatandaşları özgür iradelerini ifade etmek için seçimlere katılmaya çağıran Salih, çok sayıda seçmenin önceki seçimlerde yaşanan şaibeler nedeniyle seçimlere katılmadığını belirterek ülkenin itibarını, egemenliğini koruyacak ve adaleti sağlayacak yasama ve yürütme organlarını seçmek ve vatandaşların seçimlere katılması için gereken siyasi zeminin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Seçimlerin başarılı geçmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu arasında iş birliği yapılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Salih, şaibesiz ve şeffaf seçim için uluslararası denetim çağrısında bulundu.

Irak'ta eski Başbakan Adil Abdulmehdi, geniş çaplı protestolarının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı