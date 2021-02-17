Son dakika! Irak Başbakanlık Sözcüsü, Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin IKBY içinden atıldığını açıkladı
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Son dakika! Irak Başbakanlık Sözcüsü, Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin IKBY içinden atıldığını açıkladı

17.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:37
Son dakika! Irak Başbakanlık Sözcüsü, Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin IKBY içinden atıldığını açıkladı

Bir son dakika haberine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, 15 Şubat'ta Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinden atıldığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, 15 Şubat'ta Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinden atıldığını söyledi.

Resul, Irak devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD askeri üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'nın 11 füzeyle hedef alındığını belirtti.

Söz konusu füzelerin biri 5,5 diğeri 8 kilometre uzaklıkta bulunan iki mevziden atıldığını kaydeden Resul, "Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıda kullanılan füzeler, Irak Kürdistan Bölgesi sınırları içinden fırlatıldı." ifadelerini kullandı.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 15 Şubat'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlendiğini duyurmuştu.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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