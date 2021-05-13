Son dakika! Irak Başbakanı Kazımi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını belirterek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.