Son Dakika | Irak Başbakanı Kazımi, erken genel seçimlerin şeffaflık içinde yürütüleceğini söyledi

Edinilen son dakika haberine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ekim ayında yapılması planlanan erken genel seçimlerin şeffaflık içinde yürütülmesinin garanti altına alınacağını belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ekim ayında yapılması planlanan erken genel seçimlerin şeffaflık içinde yürütülmesinin garanti altına alınacağını belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Celil Adnan ve komisyon üyeleriyle bir toplantı düzenledi.

Komisyondan seçimlere hazırlık planlarıyla ilgili bilgi alan Kazımi, hükümetin, seçimlerin şeffaflık içinde yürütülmesinin garanti altına alınması ve geniş katılımın sağlanması için komisyonun tüm ihtiyaçlarını gidereceğini belirtti.

Kazımi, seçimlerin kararlaştırılan tarihte sorunsuz bir şekilde yapılması için tüm kamu kurumlarına, komisyona her türlü desteği sağlama talimatı verildiğini ekledi.

Irak'ta halk Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerden bu yana hizipçiliğe dayalı mevcut siyasi düzenin değişmesi için erken seçime gidilmesi talebinde bulunuyor.

Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki hükümet, erken genel seçimlerin 10 Ekim 2021'de yapılması kararı almıştı.

Ülkede 2018'de yapılan genel seçimlerde "şaibe" iddiaları gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran