Son dakika! Irak Başbakanı Kazımi, 2014'teki DEAŞ işgalinin nedeninin izlenen yanlış politikalar olduğunu belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Irak Başbakanı Kazımi, 2014'teki DEAŞ işgalinin nedeninin izlenen yanlış politikalar olduğunu belirtti

Son dakika! Irak Başbakanı Kazımi, 2014'teki DEAŞ işgalinin nedeninin izlenen yanlış politikalar olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un güvenlik kurumları ve orduya yönelik konularda izlenen yanlış politikalar yüzünden 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın işgaline uğradığını ifade etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un güvenlik kurumları ve orduya yönelik konularda izlenen yanlış politikalar yüzünden 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın işgaline uğradığını ifade etti.

Kazımi, Musul'un DEAŞ'ın eline geçmesinin 7'nci yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

"Ülkemiz o günlerde son derece zor bir süreçten geçti ki bu durum Irak'ı riskli bir varlık mücadelesiyle karşı karşıya bırakmıştı." ifadelerini kullanan Kazımi, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin DEAŞ'a karşı "cihat fetvasının" dünyayı sarsan terör canavarını durdurduğunu belirtti.

Musul'un DEAŞ işgaline uğramasının nedeninin o dönem izlenen yanlış politikalar olduğunu vurgulayan Kazımi, şunları kaydetti:

"Güvenlik kurumları ve orduya karşı izlenen ihmal siyaseti ve yanlış politikalar, Musul ile diğer kentlerin terör örgütü DEAŞ'ın işgaline uğramasına ve halkımıza yönelik toplu katliamların yaşanmasına neden oldu. Silahlı kuvvetlerin ulusal askeri temellere göre yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesiyle bu yanlış politikaları düzeltmeye çalışıyoruz. İnsanların aidiyetlerine bakılmaksızın saygı duyulduğu güçlü bir Irak inşa etmek istiyoruz. Müsamaha dili, intikam ve şiddet diline galip gelmeli. Hükümetimiz, krizlerin çözümü noktasında ülkeyi felakete sürükleyen kışkırtıcı politikalar yerine ılımlılık esasına dayalı bir vizyonu temel aldı."

Irak'ta 10 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçime de değinen Kazımi, daha iyi bir gelecek için halkı sandık başına giderek "örnek olacak kişiler" için oy kullanmaya çağırdı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selma Ergeç Tamer Levent Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Irak Başbakanı Kazımi, 2014'teki DEAŞ işgalinin nedeninin izlenen yanlış politikalar olduğunu belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:55:05. #1.16#

title