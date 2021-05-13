Irak Başbakanı el-Kazımi: "Seçimlerde aday olmayacağım"
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Irak Başbakanı el-Kazımi: "Seçimlerde aday olmayacağım"

Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Seçimlerde aday olmayacağım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak'ta Ekim ayında yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak'ta Ekim ayında yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak'ta Ekim ayında yapılacak olan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı. Irak Hükümeti'nin kuruluşunun 1. yıldönümü ve Ramazan Bayramı münasebetiyle devlet televizyonunda ulusa sesleniş konuşması yapan el-Kazımi, olağanüstü şartlar altında kurulan hükümetin başında olma şerefine nail olduğunu belirtti. Başbakan el-Kazımi, "Başbakanlık makamını devralmamdan bu yana 1 yıl geçti. O dönemde ülke çok kritik bir dönemeçten geçiyordu. Başta gelen görevimiz, adil ve şaibesiz bir seçimin yapılması oldu" ifadelerini kullandı.

Irak halkını seçimlere katılmaya çağıran el-Kazımi, "10 Ekimi, genel seçimlerin tarihi olarak belirledik. Hükümet, söz konusu seçimlerin başarılı geçmesi için her türlü desteği sağladı. Seçimlerde aday olmayacağıma ve herhangi bir siyasi tarafa destek vermeyeceğime dair halka verdiğim sözümü tuttum" dedi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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