Son dakika... İntihar eden İpek'in cinsel istismarla suçladığı zanlı hakkında yakalama kararı (3) Son dakika haberi: TUTUKLANDISiirt Emniyet Müdürlüğü'nde teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA