İntihar eden gencin yakınları hastane bahçesinde polise saldırdı
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İntihar eden gencin yakınları hastane bahçesinde polise saldırdı

26.10.2020 04:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 05:12

Ankara'da intihar eden bir gencin yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık görevlileri ve polisle tartıştı, ardından taşla polislere saldırdı.

Ankara'da intihar eden bir gencin yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık görevlileri ve polisle tartıştı, ardından taşla polislere saldırdı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan genç, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gencin bir süre sonra hastaneye gelen yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle hastane bahçesinde sağlık görevlileri ve polisle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşla polislere saldıran zanlılar bazı polis araçlarını tahrip etti.

Olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, öfkeli kalabalığa müdahale etti, 20 kişiyi gözaltına aldı. Olay sırasında 3 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polisin hastane bahçesinde tedbir aldığı belirtildi.

İntihar eden gencin yakınları hastane bahçesinde polise saldırdı
İntihar eden gencin yakınları hastane bahçesinde polise saldırdı
İntihar eden gencin yakınları hastane bahçesinde polise saldırdı
İntihar eden gencin yakınları hastane bahçesinde polise saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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