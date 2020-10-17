Son dakika! Interpol ararken Adana'da yakalanan DEAŞ'lı Raissi'nin kaldığı hücre evi görüntülendi

Son dakika haberine göre FRANSA tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi (30), Interpol tarafından aranırken, Türkiye'ye kaçıp Adana'da kaldığı hücre evi görüntülendi.

FRANSA tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi (30), Interpol tarafından aranırken, Türkiye'ye kaçıp Adana'da kaldığı hücre evi görüntülendi. Raissi'nin evden 2 ay boyunca dışarı adım atmadığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını saptadı. Polis, Raissi'nin kaldığı hücre evine baskın düzenleyerek 14 Ekim'de gözaltına aldı. Interpol tarafından 'Çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla aranan terör örgütü üyesi Raissi, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İHTİYAÇLAR ÖRGÜTTENRaissi'nin kaldığı hücre evini F.Y. isimli bir erkeğin kiraladığı, sakallı iki kişinin de sürekli eve gelip giderek ihtiyaçlarını karşıladığı bu sayede hiç dışarı çıkmadığı kaydedildi. Ev sahibinin, Raissi'yi 14 Ekim günü polis baskını sırasında gördüğünü söylediği öne sürüldü. Raissi'ye evi F.Y.'nin de internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı, bir çocuğuyla kaldığı evde aile için bulunabilecek bütün yaşam malzemelerinin bulunduğu görüldü. Raissi'nin ikinci eşinin da Suriye'de kaldığı, bu nedenle bütün ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi.KOCASI DA TÜRKİYE'DE YAKALANMIŞBu arada kadının Tunus'ta 2010 yılına kadar bir üniversitenin psikoloji bölümünde eğitim aldığı, 2'nci sınıfta okuduğu sırada ilk eşi Rached Hüseyin Raissi ile evlenip Fransa'ya yerleşerek Fransız vatandaşı olduğu öğrenildi. Raissi'yi DEAŞ terör örgütüyle ilk eşinin tanıştırdığı ve örgüt elemanı olduğu belirlendi. Terörist çiftin, haklarında 2016 yılında Fransa'da aranma kararı çıkınca yasa dışı yollardan Suriye'ye kaçtıkları, kocanın 2016 yılında Gaziantep'te yakalanıp tutuklandıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.İKİNCİ KEZ EVLENDİRİLMİŞRaissi'nin Suriye'de eşiyle bağlantısı koptuktan sonra örgüt tarafından evlendirildiği, çocuğunun da ikinci kocasından olduğu kaydedildi. Raissi'nin DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden biri olduğu, her an eylem yapabileceği, cep telefonu kullanmadığı, bütün ihtiyaçlarını Adana'da kendisine ev kiralayan F.Y.'nin karşıladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK