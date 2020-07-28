Son Dakika: İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca, köprüye çıkıp kendini böyle kesti
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Son Dakika: İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca, köprüye çıkıp kendini böyle kesti

Bir son dakika haberine göre İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca, köprüye çıkıp kendini böyle kesti 1 buçuk saat süren intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler Polislerden aldığı sözle ikna edilen genç, o anları cep telefonu ile görüntüleyip köprüden indi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs,...

Son Dakika: İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca, köprüye çıkıp kendini böyle kesti
28.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:34

İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca, köprüye çıkıp kendini böyle kesti

1 buçuk saat süren intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Polislerden aldığı sözle ikna edilen genç, o anları cep telefonu ile görüntüleyip köprüden indi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek, çıktığı üst geçitte intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından buçuk saatte ikna edilen gencin intihar girişimini izleyen vatandaşların kimisi çekirdek çitlerken, kimisi ise sosyal medyadan canlı yayınla o anları görüntüledi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Mimarsinan Yaya Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. isimli bir genç, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek yaklaşık 5 metre köprüden kendisini aşağı sarkıttı. Alkollü olan ve yanında getirdiği bıçakla kollarını kesmeye çalışan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava yastığı açarken, güvenlik amacı ile polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerine yaklaşmaları durumunda aşağı atlayacağını söyleyen şahıs, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendi ve kendisi ile konuşmak istediğini söyledi. Kendisini kandırdığını iddia ettiği kadının sesini duymak istediğini belirten şahıs, bir yandan elindeki bıçakla kollarını kesmeye çalışırken, bir yandan da alkol içmeye devam etti. Şahıs defalarca "Beni aldattı", "kocasını arayın" diyerek bağırdı.

Kimisi çekirdek çitledi, kimisi o anları cep telefonu ile görüntüledi

İntihar girişimi nedeni ile yol trafiğe kapatılınca, otobüs bekleyen vatandaşlar da mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabasını izleyen vatandaşlardan bazıları oturdukları kaldırımda çekirdek çitleyerek intihar girişimini izlerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından canlı yayınla o anları takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 1 buçuk saattir evlerine gidemediklerini söyleyen Muhammet Külekçi."1 buçuk saattir otobüs bekliyorum. İntihar girişimi var. Galiba aldatma mevzusu, adam da sarhoş. İçki şişelerini aşağı attı. Bekliyoruz, onun yüzünden eve gidemiyorum. Otobüsüm de bitti, saat da 1.30 oldu. Benim de sayfam var. Oradan canlı yayın yapıyorum. Arkadaşlar da izliyor. Üzüldüm tabi ki adam da sarhoş yapacak bir şey yok. İnşallah indirirler de biz de eve gideriz" dedi.

1 buçuk saatte ikna edildi

Boş alkol şişelerini aşağı atan ve "O kadının sesini duymadan inmem" diyerek bağıran S.S. polis ekiplerinin çabası ile yaklaşık 1 buçuk saatte ikna edilebildi. Şahıs polis ekiplerinin kendisine söz vermesi sonucunda üst geçitten indiğini kanıtlamaya çalışan şahıs, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Şahıs daha sonra ekipler tarafından köprünün üzerinden indirildi. Sağlık ekipleri tarafından şahsın bıçakla kestiği kolu olay yerinde tedavi edildi. Şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

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